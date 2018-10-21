الملك الأردني ينهي "الباقورة والغمر" من الاتفاق مع إسرائيل

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" الحدوديتين من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكد ممارسة السيادة الأردنية الكاملة عليهما.

وجاء إعلان الملك الأردني، عبر تغريدة له على حسابه على "توتير"، حيث كتب: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وقال عبد الله الثاني إنه "تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مؤكدا أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 21, 2018

وأضاف خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على "تويتر"، أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.

وتابع: "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

تجدر الإشارة إلى أن الباقورة والغمر هما منطقتان حدوديتان أردنيتان، وتعتبر تلك المناطق إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، حيث وردت في الملحق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام".

ووفقا لهذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ إسرائيل بعدم رغبتها بالتجديد في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وإن حدث ما هو خلاف ذلك، فسيتم تمديد الاتفاقية تلقائيا لـ25 عاما مقبلة.​

إلى ذلك، طالبت فعاليات حزبية وشعبية ونيابية باستعادة أراضي الباقورة والغمر، كما نظمت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية أردنية، في نهاية الأسبوع، في العاصمة عمان، مسيرة احتجاجية على صمت الحكومة حول أراضي الباقورة والغمر المؤجرة لإسرائيل.

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة إعلان موقفها الواضح والصريح بعدم تجديد تأجير هذه الأراضي، وإبلاغه بذلك رسميا، مستهجنين "استمرار الصمت الحكومي حيال هذه القضية الوطنية".