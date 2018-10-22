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وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لم تطلب التشاور بشأن الغمر والباقورة

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 22:42

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لم تطلب التشاور بشأن الغمر والباقورة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - من الأرشيف
عرب 48 ووكالات

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن الأردن لم تتلق أي طلب إسرائيلي للتشاور حول إنهاء الملحقين المتعلقين بأراضي الباقورة والغمر.

ونقلت "الغد" الأردنية عن الصفدي قوله إن الأردن اتخذ قرار إنهاء الملحقين الغمر والباقورة حسب توجيهات الملك عبد الله الثاني، وأن العمل سينتهي العام القادم، أي بعد 25 عاما على اتفاقية السلام.

وأضاف الصفدي في مقابلة بثها التلفزيون الأردني، مساء اليوم، أن المملكة لم تتلق أي طلب إسرائيلي للتشاور حول إنهاء الملحقين المتعلقين بأراضي الباقورة والغمر، وأن المناطق تخضع للسيادة الأردنية وكان لهما نظامان خاصان، ولا يوجد هناك أي تأجير لأراضي الغمر والباقورة لمصلحة إسرائيل.

وقال "إننا لا نفاوض على السيادة، وإن كان هناك مشاورات، ستكون على كيفية إنهاء الملحقين. نحن دولة لها مكانتنا وتصرفنا وفق القانون، كما ونمتلك الأدوات في الدفاع عن مصالحنا".

وأضاف "مارسنا حقنا القانوني بحسب صيغة الاتفاقية، واستخدمنا هذا الحق، وننطلق في تعاملنا حسب رؤيتنا لمصالحنا الوطنية، وتم درس القرار لفترة طويلة وانتهى بإنهاء العمل بالملحقين بخصوص أراضي الغمر والباقورة".

وتابع أن "حماية الأردن ومصالحه هي الأولوية، وسيتم التعامل مع أي مستجدات بخصوص أراضي الغمر والباقورة على أساسه، مضيفا، تصرفنا جاء ضمن حقنا السيادي، وإذا كان هنالك ضغوط فحرص جلالة الملك أقوى من أي ضغط وسنتعامل ضمن المصلحة الوطنية"، على حد قوله.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أيمن الصفدي
#الغمر والباقورة

من عرب 48

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