خاشقجي في مقابلة سابقة: أصمتُ أحيانًا لوجود تهديدات كثيرة

يبدو أن الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، كان متوجِّسًا من مصيرٍ مُحتَمل، قبل أن يُقتَل فعلًا في قنصلية بلاده بإسطنبول، إذ إن شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، نشرت مقابلة أجرتها مع خاشقجي، قبل أشهرٍ من مقتله، تحدّث فيها عن اضطراره للصمت أحيانًا بسبب تعرّضه لتهديدات.

وقال خاشقجي في المقابلة التي أجرتها معه غلوبال نيوز، في السادس من آب الماضي، عَقِب أزمة سياسية اندلعت بين السعودية وكندا، على خلفية ملف الحريات وحقوق الإنسان: "رغم أنني أعيش في واشنطن، فأنا أحيانا أصمت، لأن هناك تهديدات كثيرة".

وأوضح خاشقجي في المقابلة التي زوّدتها غلوبال نيوز لوسائل الإعلام الكندية أمس الخميس، أن نقلَ كندا انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلى أجندة الدول الغربية لَهوَ "أمر جيد"، إلا أنه اعتبر أن "المواجهة بين السعودية وكندا لا داعي لها إطلاقا، ويمكن إدارة الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت السعودية في آب الماضي، إلى الإفراج عمن سمتهم "نشطاء المجتمع المدني"والذين تم توقيفهم في السعودية، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين، حتّى أن الرياض استدعت سفيرها لدى كندا، معتبرة السفير الكندي في بلادها "شخصا غير مرغوب فيه".

وأوضحت أن الموقف الكندي ليس إلا "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأشار خاشقجي إلى حاجة الدول العربية إلى انتقادات من كندا، مضيفا أن "العالم العربي يشكل 5% من سكان العالم، لكن 50% من اللاجئين يأتون من هذه الدول"، كما أنه حذّر الإدارة السعودية من إبعاد المملكة عن دول أخرى، وقال بهذا الخصوص: "السعودية بحاجة إلى أصدقاء. نحن في حرب مع اليمن، ونواجه إيران. ولهذا السبب فهي (السعودية) بحاجة إلى أصدقاء مثل كندا وأوروبا".