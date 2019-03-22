  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

المدن الجزائريّة تفيض بالمتظاهرين رغم مناورات النظام

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 15:56

المدن الجزائريّة تفيض بالمتظاهرين رغم مناورات النظام
(أ ب)
عرب ٤٨

امتلأت شوارع العاصمة الجزائريّة، الجزائر، ومدن أخرى بالمتظاهرين، اليوم، الجمعة، للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرابعة في 28 نيسان/ أبريل المقبل.

وتفاوتت تقديرات أعداد المتظاهرين من مصادر مستقلّة، إلا أن المعارضة قدّرت أعدادهم بـ"الملايين"، في حين وصفتها وكالات الأنباء العالميّة بـ"مئات الآلاف".

وتبيّن لقطات مصوّرة أن التظاهرات حافظت على قوّتها وزخمها رغم سوء الأحوال الجويّة.

وفي الجزائر العاصمة، تجمّع الآلاف منذ صبيحة اليوم في ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، لكن المظاهرات شهدت عقب صلاة الجمعة تدفق آلاف آخرين من أحياء مجاورة، بحسب وكالة "الأناضول".

وفي مراكز المحافظات الأخرى، تواصلت المظاهرات ضد نظام الرئيس بوتفليقة كما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، ذكرت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء الماضي، أنّ بوتفليقة سيغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 نيسان المقبل، بشكل سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.

ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت أكدت نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع"ALG 24" التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي، كما نقله موقع صحيفة "النهار" نفسها على الإنترنت وذلك نقلا عن مسؤول مقرب من الائتلاف الحاكم.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الجزائر
#بوتفليقة
#مظاهرات
#البريد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غليون يدعو لإطلاق حملة وطنية للدفاع عن عروبة الجولان المحتل
غليون يدعو لإطلاق حملة وطنية للدفاع عن عروبة الجولان المحتل

2019-03-22

مسؤلون أميركيون: إيران تستعد لإعادة العمل على "تصنيع سلاح نووي"
مسؤلون أميركيون: إيران تستعد لإعادة العمل على "تصنيع سلاح نووي"

2019-03-22

إردوغان: يجب مكافحة العداء للإسلام كمحاربة معاداة السامية
إردوغان: يجب مكافحة العداء للإسلام كمحاربة معاداة السامية

2019-03-22

الأكثر قراءة

الاحتلال يحاول طمس جريمة إعدام أحمد مناصرة

الاحتلال يحاول طمس جريمة إعدام أحمد مناصرة

2019-03-21
تقرير: خطة مصرية لرفع الحصار تشترط نزع سلاح غزة

تقرير: خطة مصرية لرفع الحصار تشترط نزع سلاح غزة

2019-03-21
ترامب: حان وقت الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان

ترامب: حان وقت الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان

2019-03-21
حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

2019-03-21
مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة

مصر: 15 قتيلا ومصابا بانفجار خزان مصنع للأسمدة

2019-03-21