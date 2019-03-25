العاهل الأردني يلغي زيارته لرومانيا احتجاجا على موقفها من القدس

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إلغاء زيارته لرومانيا احتجاجا على موقف الأخيرة تجاه القدس المحتلة وقرارها نقل سفارة بلادها إلى المدينة.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك "قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس".

وأكد أن موقف الملك يأتي "في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس".

وكانت دانسيلا وعدت أمس الأحد خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في موقف يعارضه الرئيس الروماني.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن الزيارة كانت ستشمل "لقاءات ثنائية لجلالة الملك مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة الملك في جولة من اجتماعات العقبة (اجتماعات أمنية وعسكرية تعنى بمكافحة 'الإرهاب') والتي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن".

وأضاف أنه "كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين".

وكانت دانسيلا قد أعلنت عن قرارها في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية-الأميركية (إيباك)، ويرتدي هذا الموقف أهمية خاصة لأن رومانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان العاهل الأردني أكد الأربعاء الماضي موقفه الثابت بأن "القدس خط أحمر" بالنسبة للأردن، وذلك بعد يومين على جلسة خاصة لمجلس النواب ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وأوصت الحكومة بطرد سفير إسرائيل من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.