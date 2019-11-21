العراق ترفع الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي

رفعت السلطات العراقيّة، اليوم الخميس، الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعيّ الذي كان مفروضًا على فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيليغرام وواتساب، منذ أن انطلقت المظاهرات الرّافضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، وعادت هذه المنصّات تعمل بصورة طبيعيّة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، نعيم الربيعي، في بيان، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي"، ولم تشر الوزارة إلى الجهة التي استحصلت منها على الموافقات.

وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومنذ ذلك الوقت، قطعت السلطات خدمة الإنترنت وأعادته، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ظلت محجوبة، وهو ما اعتبره متظاهرون وحقوقيون قيودًا غير قانونية على حرية التعبير.

وتقول الحكومة العراقية إنها تضع القيود على خدمة الإنترنت، من أجل سد الطريق أمام "خطاب الكراهية"، ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان والتي تتبع البرلمان أيضًا، ومصادر طبيّة وحقوقيّة.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أنّ عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.