  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

ارتفاع ضحايا الهجوم على ساحة الاعتصام في النجف إلى 11 قتيلا

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 09:48

ارتفاع ضحايا الهجوم على ساحة الاعتصام في النجف إلى 11 قتيلا
ساحة الاعتصام في النجف (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

ارتفع عدد ضحايا هجوم على مخيم للمتظاهرين في مدينة النجف جنوبي العراق إلى 11 شخصا و122 جريحا عقب أعمال عنف شهدتها ساحة اعتصام المحتجين.

وقال مصدر يعمل في مستشفى الصدر التعليمي في النجف، إن "غالبية القتلى والجرحى تعرضوا لإطلاق الرصاص وإصابات بكرات حديدة، وطعن بسكاكين".

من جهته، قال مصدر أمنى في قيادة شرطة النجف إن "قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) انتشرت وسط النجف، وتولت إدارة الملف الأمني، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والمحتجين".

ويرتفع بذلك عدد قتلى المتظاهرين على يد أنصار الصدر إلى 12، بعد تسجيل سقوط قتيلا في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، الإثنين، حيث يشن هؤلاء حملة منسقة لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، وفق ناشطين.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم زعيم مقتدى الصدر.

ومنذ أعلن الصدر تأييده لعلاوي، وقعت مواجهات عدة بين أنصاره ومتظاهرين آخرين في مدن عدة ولكن من دون استخدام السلاح.

وعصر أمس، الأربعاء في النجف، هاجم مؤيدون للصدر مخيما لمتظاهرين يطالبون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي ويرفضون تسمية علاوي. واندلعت مواجهات بين الجانبين قبل أن تتدخل قوات الأمن، وأحرقت خيما كان يبيت فيها متظاهرون.

ودعا علاوي عبر تويتر الحكومة العراقية المستقيلة إلى الاضطلاع "بدورها القاضي بحماية المتظاهرين".

والثلاثاء دعا الصدر "القبّعات الزرق"، وهي مجموعة مؤيدة له تعرّضت على مدى أيام عدة لانتقادات المتظاهرين، إلى دعم القوّات الأمنيّة التي تحاول إعادة فتح المدارس والإدارات المغلقة منذ أسابيع في إطار "عصيان مدني".

وكتب الصدر "القبّعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدميّة سلميًّا.. وليس من واجبها الدفاع عنّي وقمع الأصوات التي تهتف ضدّي".

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراق
#النجف
#الاحتجاجات العراقية
#مظاهرات العراق

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل قيادي بارز في ميليشيا الصدر جنوبي العراق
مقتل قيادي بارز في ميليشيا الصدر جنوبي العراق

2020-02-06

مسؤول إماراتي يؤكد عقد اجتماع مع الإسرائيليين في البيت الأبيض
مسؤول إماراتي يؤكد عقد اجتماع مع الإسرائيليين في البيت الأبيض

2020-02-06

مقتل 12 عنصرا من قوات موالية لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق
مقتل 12 عنصرا من قوات موالية لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

2020-02-06

الأكثر قراءة

قتيل و157 جريحا جراء تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول

قتيل و157 جريحا جراء تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول

2020-02-05
مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب

مؤتمر إسرائيلي: يحظر استغلال ضعف الفلسطينيين لضم أحادي الجانب

2020-02-05
مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

2020-02-05
الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

الخليل: استشهاد الفتى محمد الحداد برصاص الاحتلال

2020-02-05
قرار العُليا في شطب ترشيح النائبة يزبك لغاية الأحد

قرار العُليا في شطب ترشيح النائبة يزبك لغاية الأحد

2020-02-05