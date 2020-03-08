  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم لـ"حماس"

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 19:09

السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم لـ"حماس"
رجال أمن سعوديون (توضيحية أ.ب)
عرب ٤٨

بدأت السعودية، اليوم الأحد، بمحاكمة نحو 68 فلسطينيا وأردنيا، متهمون بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن عبد الماجد الخضري، وهو فلسطيني غزيّ، القول، إن شقيقه محمد (81 عاما)، ونجله الأكبر هاني، عُرضوا على المحكمة الجزائية بالسعودية، اليوم، ووُجّهت لهما لائحة اتهام تضم تهمتَي؛ "الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وأوضح الخضري أن هذه هي الجلسة الأولى منذ اعتقالهما في نيسان/ إبريل عام 2019، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، في الـ12 من شهر رمضان المقبل.

وكان حساب "معتقلي الرأي"، قد قال أمس السبت، في موقع "تويتر"، إن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وذكر الحساب أن المعتقلين يواجهون "تهما تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، عن اعتقال الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السعودية
#حماس
#الرباض
#عبد الماجد الخضري

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السعودية: الملك سلمان يظهر للمرة الأولى عقب شائعات "وفاته أو احتضاره"
السعودية: الملك سلمان يظهر للمرة الأولى عقب شائعات "وفاته أو احتضاره"

2020-03-08

كورونا ينتشر عربيًا: الإصابات في تزاير ومصر تسجل أول حالة وفاة
كورونا ينتشر عربيًا: الإصابات في تزاير ومصر تسجل أول حالة وفاة

2020-03-08

سياسات ترامب تجاه المهاجرين قد ترفع احتمالات إصابتهم بكورونا
سياسات ترامب تجاه المهاجرين قد ترفع احتمالات إصابتهم بكورونا

2020-03-08

الأكثر قراءة

كورونا بالبلاد: ارتفاع عدد المصابين.. وشركات أوروبية تلغي رحلاتها

كورونا بالبلاد: ارتفاع عدد المصابين.. وشركات أوروبية تلغي رحلاتها

2020-03-07
كورونا ينتشر والقلق يتصاعد

كورونا ينتشر والقلق يتصاعد

2020-03-07
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25

2020-03-07
السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

2020-03-07

"عسكرة الحيز الطلابي": إخلاء مساكن لطلاب عرب بالجامعة العبرية

2020-03-07