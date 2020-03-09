تقرير: بن سلمان يعتزم تولي المُلك قبل تشرين الثاني

تخبطت الأنباء حول أسباب شن السلطات السعودية لحملة اعتقالات طالت العديد من الأمراء منذ يوم الجمعة الماضي، لكن معظم التحليلات أشارت إلى نيّة الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد محمد بن سلمان، استباق محاولة مزعومة للإطاحة به أو بوالد الملك سلمان.

وقال موقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي في هذا الصدد، إن بن سلمان أمر باعتقال خصمه الملكي الرئيسي، عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، لأنه "يريد أن يصبح ملكا قبل قمة مجموعة العشرين في تشرين ثاني/ نوفمبر"، بحسب مصادر مطلعة للموقع.

وادعى الموقع أن بن سلمان "لن ينتظر وفاة والده الملك" لأنه يستمد شرعيته في السلطة منه، لذا، فإنه يسعى إلى انتهاز الفرصة في قمّة مجموعة العشرين المقبلة، لصعود العرش.

وأضاف: "بدلا من ذلك سيجر محمد بن سلمان والده الذي يعاني الخرف، لكنه بصحة جسدية جيده، على التنازل عن الملك"، وفقا للمصادر. مشيرا إلى أن هذا "سينهي المهمة التي بدأت عند طرد محمد بن نايف من ولاية العهد".

أحمد بن عبد العزيز (أرشيفية - أ ب)

وشدد مصدر للموقع، على أن بن سلمان يريد التأكد من "وجود والده" عند اعتلائه العرش.

وذكر المصدر أن بن سلمان منح عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، يوم الجمعة، فرصة أخيرة بعد أعوام من معارضته، ليتماهى مع مشاريعه للحكم، لكن الأول رفض، ويبدو أن ذلك أدى إلى اعتقاله.

وتكشفت بحسب الموقع تفاصيل جديدة عن ليلة اعتقال الأمراء، إذ نقل عن مصادر، أن "الأمير أحمد لم يكن يخطط لانقلاب على ابن سلمان، قبل إلقاء القبض عليه، وفقا لما زعمت مصادر لرويترز".

وأشار إلى أن الأمير أحمد كان يعترض علانية على انضمام ابن أخيه لهيئة البيعة. وهو مجلس العائلة المنوط به قرار اختيار الملك أو المصادقة عليه.

محمد بن نايف (أ ب)

وأوضح أن الأمير أحمد كان عائدا الجمعة من رحلة لصيد الصقور بالخارج، واستقبل المقربين منه مساء الخميس، ليحصل على رسالة مفادها أن الملك يريد أن يلتقيه صباح الجمعة، لمناقشة اعتقال أمير آخر يُدعى فيصل بن عبد الرحمان، والذي اعترض عليه الأمير أحمد منذ أسابيع.

وما أن وصل أحمد بن عبد العزيز إلى القصر الملكي، حتى اعتقله عناصر الأمن.

أسباب خارجية وداخلية

قال أحد المصادر للموقع إن اعتقال الأمراء يأتي في ظل قلق متزايد لدى بن سلمان من خسارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مرشح الحزب الديمقراطي الذي لم يُنتخب بعد، بسبب محاولات الديمقراطيين محاسبته في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

ورفض ترامب وإدارته محاسبة بن سلمان في مقتل خاشقجي رغم جميع التقارير الحقوقية والاستخباراتية العالمية التي تثبت ضلوعه المباشر في عملية الاغتيال.

(أ ب)

وتحدث المصدر أيضا عن النفوذ المتزايد لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على بن سلمان، مشيرا إلى أنه كلما ازدادت أخطاء الأخير، وانعدام الاستقرار الذي يخلقه، كلما زاد تأثير بن زايد على خطواته وقراراته، وشؤون السعودية.

أما عن الأسباب الداخلية لهذه الحملة، فقد قال الموقع إن إصلاحات بن سلمان لا تجري بما خطط له، إذ أدت إلى انخفاض في أسعار النفط إلى أقل من المستوى الذي تحتاج إليه ميزانية الدولة لدخلها، ناهيك عن عدم شعبيته المتزايدة في العالم الإسلامي، قبل أشهر من بدء موسم الحج.

ويُضاف إلى ذلك، الجدل الذي نشب مؤخرا حول قرار بن سلمان إغلاق حدود السعودية أمام المعتمرين كخطوة وقائية من فيروس كورونا المستجد.