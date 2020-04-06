الجزائر: الحكم على ناشط مناهض للنظام بالسجن لمدة عام

عرب ٤٨ / أ ف ب

قررت المحكمة الجزائرية، اليوم الإثنين، الحكم على رئيس منظمة "تجمع عمل الشباب"، عبد الوهاب فرساوي، بالسجن النافذ لمدة عام واحد، وعُرفت المنظمة ورئيسها بدعم الحراك الشعبي المناهض للنظام.

واعتُقل فرساوي، منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بينما كان يشارك في تجمع لدعم المعتقلين. وطلب له الادعاء العام السجن سنتين بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وكان ذلك خلال محاكمته في 23 آذار/ مارس في محكمة سيدي المحمد بوسط العاصمة من دون حضور لمواطنين، بسبب انتشار وباء كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على "فيسبوك": "الحكم بسنة سجنًا نافذًا ضد عبد الوهاب فرساوي رئيس جمعية ‘تجمع عمل شباب‘)".

Un an de prison ferme pour notre ami Abdelouahab Fersaoui président du Raj .

عام سجن نافذ لصديقنا عبد الوهاب فرساوي رئيس جمعية راج . #Covid_19 #كوفيد_19 #Algeria #الجزائر — Lynda Abbou (@lynda_abbou) April 6, 2020

وأضافت اللجنة أن الحكم الصادر "قاس" وأن "التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر".

وأُسست اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صيف 2019 مع بدء توقيف ناشطين في الحراك الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير 2019.

وبحسب اللجنة، هناك 44 شخصًا حاليا في السجون الجزائرية بتهم تتعلق بنشاطهم في الحراك.