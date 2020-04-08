  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

"أمنستي" تطالب بتحويل قضية مقتل متظاهر لبناني إلى القضاء المدني

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 16:27

"أمنستي" تطالب بتحويل قضية مقتل متظاهر لبناني إلى القضاء المدني
من مظاهرات لبنان (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الأربعاء، نداء للسلطات اللبنانية، إلى تحولي قضية التحقيق في قضية مقل متظاهر كان قد قتل في الحراك الشعبي المناهض للحكومة اللبنانية، من القضاء العسكري إلى المدني.

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها المنظمة عبر "تويتر"، تعليقا على قرار المحكمة العسكرية في لبنان، الإفراج عن أحد المتهمين بقتل المتظاهر علاء أبو فخر، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بالعاصمة بيروت.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنه "في حال صحّت الأخبار حول قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح أحد المتهمين بجريمة قتل أبو فخر، ندعو السلطات لإحالة التحقيق إلى القضاء المدني فورا".

واعتبرت "أمنستي" أن "مقتل متظاهر سلمي، انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن تنظر به محكمة مدنية تحترم الحق في المحاكمة العادلة". ولم يصدر على الفور أي تعقيب من السلطات اللبنانية حول ما ورد في تغريدة المنظمة الحقوقية.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، الإثنين الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل عقيد بالجيش، متهم بالمشاركة في جريمة القتل عمدا.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وجهت مدعية عسكرية تهمة "القتل" إلى جندي أطلق النار على متظاهر في بيروت.

وقتل أبو فخر، برصاص جندي كان يحاول فتح طريق أغلقه متظاهرون في منطقة خلدة جنوبي غرب بيروت، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشهد لبنان تحركات شعبية متصاعدة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.


#مظاهرات
#لبنان
#احتجاج
#حراك
#العفو الدولية
#مقتل متظاهر
#قضاء مدني

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يوم آخر لجونسون في العناية المكثفة: حالته مستقرّة
يوم آخر لجونسون في العناية المكثفة: حالته مستقرّة

2020-04-08

ألمانيا تعتزم استقبال نحو 500 طفل من مخيمات اللجوء اليونانية
ألمانيا تعتزم استقبال نحو 500 طفل من مخيمات اللجوء اليونانية

2020-04-08

مخاوف من مجاعة في لبنان جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية
مخاوف من مجاعة في لبنان جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية

2020-04-08

الأكثر قراءة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

2020-04-07
الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

2020-04-07
المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

2020-04-07
قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

2020-04-07
تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي

تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي

2020-04-07