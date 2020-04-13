باكستان: رئيس الحكومة يناشد الدول الغنية لتخفيف عبء الديون

ناشد رئيس الحكومة الباكستانية، عمران خان، اليوم الإثنين، الدول الأكثر ثراءً والمؤسسات المالية الدولية لتخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة التي تكبدت خسائر اقتصادية مدمرة في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتُعتبر دعوة خان لتخفيف عبء الديون، مساء أمس الأحد، بمثابة تكرار لتحذير أصدره الشهر الماضي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" عندما قال إن "الدول الغنية في العالم ستضطر إلى النظر في شطب الديون المتراجعة على الكثير من دول العالم الثالث".

وأطلقت الحكومة الباكستانية برنامجًا دعم مالي لمساعدة الملايين من متقاضي الأجر اليومي الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر، ويوفر البرنامج 75 دولارًا شهريًا لأكثر من عشرة ملايين عائلة فقيرة متضررة من الإغلاق، إذ خصص خان 8 مليارات دولار لهذا الشأن.

وخففت الحكومة الأسبوع الماضي من إجراءات الإغلاق سعيًا لإنعاش الأوضاع الاقتصادية للعاملين في قطاع البناء، باعتبارهم الغالبية العظمى من متقاضي الأجور اليومية في البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 220 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي دينها العام ما يقارب 246 مليار دولار.

وسجلت باكستان 5374 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد، و93 حالة وفاة، لكن الاختبارات التي أجرتها السلطات هناك قليلة، إذ تجرى حتى الآن حوالي 3500 اختبار كل يوم وتخطط لزيادة ذلك إلى 5.500 مع توفر المزيد من وسائل الاختبار.