عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت سلطة السجون المصريّة، اليوم السبت، وفاة المخرج والمصور المصري شادي حبش داخل حبسه في سجن طرة في جنوبي القاهرة ليل الجمعة السبت نتيجة أزمة صحية، حسب ما أكّد محاميه.

وفي حديث مع المحامي، أحمد الخواجة، إن "شادي كان مريضا منذ عدة أيام ودخل المستشفى ووالدته علمت بذلك، إلا أنه عاد إلى زنزانته أمس وتوفي داخلها". وأوضح "أنه تم استصدار تصريح الدفن".

وكانت قد أوقفت السلطات المصرية حبش ابن الـ24 عاما في آذار/ مارس عام 2018 بعد شهر من إخراجه أغنية مصوّرة للمغنّي المصري رامي عصام المقيم حاليا بالخارج، بعنوان "بلحة" تسخر من الوضع السياسي في مصر.

وأسندت نيابة أمن الدولة لحبش اتهامات "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

وتقول كلمات الأغنية "يا حلوة يا بلحة يا مقمعة.. خلصتي سنينك الأربعة"، في إشارة إلى انتهاء مدة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى وانتقاد ترشحه لولاية ثانية.

وكتبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" على "تويتر" اليوم أن شادي تُوفي "نتيجة الإهمال وغياب العدالة بعد أن قضى أكثر من عامين رهين الحبس الاحتياطي بسبب أغنية".

ووفقا للخواجة، لم تتمكن عائلة حبش من التواصل معه بسبب وقف زيارات السجون منذ 10 آذار/ مارس الماضي بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

"حاولت اقاوم بس مقدرتش "

آخر رسائل المخرج والمصور الشاب شادي حبش المتوفى صباح اليوم داخل سجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال وغياب العدالة بعد ان قضى اكثر من عامين رهين الحبس الاحتياطي بسبب أغنية!!#الحرية_لكل_سجين_رأي#فيه_وباء_خرجوا_السجناء#حريتهم_حقهم pic.twitter.com/K4CB0deNjp — ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) May 2, 2020

وقال المحامي إنه "كانت هناك جلسة في قضيته تم إلغاؤها أيضا" بسبب الإجراءات.

وعُرف عصام باسم "مغنّي الثورة" وبرز اسمه بميدان التحرير خلال ثورة المصريين عام 2011 التي أسقطت الرئيس حسني مبارك.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كتب حبش رسالة من سجنه إلى العالم الخارجي يسأل فيها الدعم، ونشر الكثير من مستخدمي موقع "تويتر" نص الرسالة بعد نبأ وفاته.

وكتب حبش في رسالته "السجن ما بيموتش بس الوحدة بتموت.. أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش.. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم بس مبقتش قادر خلاص".

وكتب الحقوقي المصري البارز بهي الدين حسن على تويتر "شادي حبش مسؤولية السيسي شخصيا لمجرد أنه شارك في أغنية تنتقده، ولأنه لا يوجد قاض يجرؤ على تبرئة من ينتقد رئيس الجمهورية".

ووجهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء الشهر الماضي لحماية السجناء وإطلاق المعتقلين الأكثر ضعفا.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر عرضة للإصابة.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالى 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وينفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تكون مصر تحتجز أي معتقل سياسي.