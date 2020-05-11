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الأردن ترفع إجراءات العزل بسبب كورونا بشكل تدريجي

تاريخ النشر: 11/05/2020 - 21:56

الأردن ترفع إجراءات العزل بسبب كورونا بشكل تدريجي
عمّان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بدأت الحكومة الأردنيّة اليوم الإثنين، بأخذ خطوات إضافيّة بشأن رفع تدابير العزل والحظر الذي فرضه فيروس كورونا على البلاد والعالم، عبر تمديد الساعات التي يسمح للمواطنين خلالها بالخروج وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي للسيارات اعتبارًا من الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام أمجد العضايلة، في إيجاز صحافي إن "خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز اجتمعت اليوم الإثنين، وقررت إنه اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، سيتمّ تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى السابعة مساءً" أي بزيادة ساعة.

وأضاف العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه "بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم اعتبارا من صباح يوم غدا الثلاثاء، إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة".

وأوضح أن "هذا القرار يشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكيّة والسرفيس".

وما زال الأردن بمنأى نسبيًا عن تفشّي الوباء على نطاق واسع إذ اقتصرت الحصيلة على 562 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 آذار/ مارس تفعيل "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/ مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملًا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة. ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وفي المقابل يستمر إغلاق المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية والحمامات ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.


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