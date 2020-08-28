  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مصر: اعتقال القائم بأعمال مرشد "الإخوان المسلمين"

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 11:02

مصر: اعتقال القائم بأعمال مرشد "الإخوان المسلمين"
محمود عزت بعد اعتقاله، الجمعة (الداخلية المصرية)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: عرب 48

اعتقلت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، محمود عزت، شرقي القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان إنه "ألقت أجهزة الأمن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)". وأضافت أن "معلومات وردت مؤخرا باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس للاختباء".

وزعم البيان أن عملية المداهمة والتفتيش أسفرت عن "العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مصر
#الإخوان المسلمين
#محمود عزت

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليابان: آبي يعلن عزمه الاستقالة لأسباب صحية
اليابان: آبي يعلن عزمه الاستقالة لأسباب صحية

2020-08-28

تحقيق: الإمارات متورطة في قتل 26 تلميذا عسكريا في ليبيا
تحقيق: الإمارات متورطة في قتل 26 تلميذا عسكريا في ليبيا

2020-08-28

ترامب يعد بسحق كورونا: 180 ألف وفاة بالولايات المتحدة
ترامب يعد بسحق كورونا: 180 ألف وفاة بالولايات المتحدة

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27