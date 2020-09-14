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لبنان: مقتل 3 جنود باشتباك مع مسلحين في طرابلس

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 06:33

لبنان: مقتل 3 جنود باشتباك مع مسلحين في طرابلس
قوات الجيش اللبناني في بيروت، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال الجيش اللبناني قبيل فجر اليوم، الإثنين، إن ثلاثة من عناصره قُتلوا في مدينة طرابلس شمالي البلاد، إثر مواجهات مع مسلحين.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أنه "أثناء مداهمة دورية من المخابرات لمنزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار. وأسفر ذلك عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة".

وأضاف البيان أن قوى الجيش تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، دون تفاصيل أكثر. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن تحصّن شخص مطلوب لقوى الأمن، يدعى خالد التلاوي، المتهم بمشاركته في جريمة كفتون، داخل شقّة في مبنى سكني.

وذكرت المعلومات أن "التحقيقات مع الموقوفين في الجريمة أظهرت أن التلاوي يقود خليّة لتنظيم إرهابي".

وبعد منتصف ليل 22 آب/أغسطس الماضي، أقدم مجهولون على إطلاق النار من سيارة في بلدة كفتون في الكورة، في شمال لبنان، أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.

وعلى ضوء ذلك، قامت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة سوري يدعى يوسف.خ (40 عاما) في منطقة العامرية، في عكار شمال البلاد، فقام بتفجير نفسه.

كما أوقفت قوات الأمن عددا من الأشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في عكار.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لبنان
#طرابلس
#مسلحون

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