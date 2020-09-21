  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

41 منظمة كويتية تطالب بتجريم "كل أشكال التطبيع مهما كانت الأسباب"

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 16:38

41 منظمة كويتية تطالب بتجريم "كل أشكال التطبيع مهما كانت الأسباب"
من وقفة منددة بالتطبيع في الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طالبت 41 منظمة في الكويت، اليوم الإثنين، برلمان البلاد، بإقرار قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل، موضحةً في بيان مشترك أنها "ترفض كل محاولات جر الكويت لمستنقع التطبيع".

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها "جمعية المحامين"، و"جمعية المعلمين"، و"الجمعية الاقتصادية الكويتية".

وقالت المنظمات: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وشددت على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

وأكدت أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".

وأضافت: "موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين".

وأشار البيان إلى المرسوم الأميري الصادر في 6 حزيران/ يونيو 1967، والمستمر إلى اليوم، والذي نصّ على أن "دولة الكويت في حرب دفاعية منذ صباح اليوم (تاريخ صدوره) مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".

وكانت وسائل إعلام أميركية، قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن الرئيس دونالد ترامب توقع أن تطبّع الكويت علاقاتها مع إسرائيل قريبا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن "الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي، بعد توقيع الإمارات والبحرين، في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أميركية، متجاهلتين حالة الغضب بالأوساط الشعبية العربية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الكويت
#التطبيع
#إسرائيل
#البحرين
#الإمارات
#تجريم التطبيع

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتفاقية تعاون سينمائيّ إماراتي إسرائيلي؛ مهرجان بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب
اتفاقية تعاون سينمائيّ إماراتي إسرائيلي؛ مهرجان بالتناوب بين أبوظبي وتل أبيب

2020-09-21

للسيطرة على المحكمة العليا: ترامب يصر على تعيين خليفة لغينسبورغ
للسيطرة على المحكمة العليا: ترامب يصر على تعيين خليفة لغينسبورغ

2020-09-21

لبنان: عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفيّ للوزارات 
لبنان: عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفيّ للوزارات 

2020-09-21

الأكثر قراءة

البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

البرهان إلى أبو ظبي: هل يمضي السودان على خطى الإمارات التطبيعية؟

2020-09-20
بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

بعد تغريمها لخرقها الحجر الصحي: الطبيبة من طمرة تسرد التفاصيل

2020-09-20
3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

3 وفيات في الفريديس وباقة الغربية وبيت جن تأثرا بكورونا

2020-09-20
تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

تقديرات متشائمة لغمزو: 20 حالة وفاة يوميا و800 إصابة خطيرة

2020-09-20
الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

الصحة الإسرائيلية: 3406 إصابات بكورونا وآلاف الغرامات لمخالفة الإغلاق

2020-09-20