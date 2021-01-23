استهداف محيط مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، صباح اليوم، السبت، استهداف محيط مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود أمريكيون، دون وقوع إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان، إنه تم "إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الجمعة - السبت)".

وأوضحت أن "صاروخين سقطا خارج المطار، بينما سقط الثالث على منزل مواطن بمنطقة حي الجهاد (غربي بغداد)، خلف أضرارا مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

ويضم مطار بغداد الدولي قاعدة "فيكتوريا" العسكرية، التي يتواجد فيها جنود أميركيون، وعادة ما تكون هذه القاعدة هدفا لهجمات صاروخية متكررة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

وكانت فصائل مسلحة موالية، بينها كتائب "حزب الله" العراقي المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.