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مقتل 11 عنصرًا في الحشد الشعبي في كمين لـ"داعش"

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 23:52

مقتل 11 عنصرًا في الحشد الشعبي في كمين لـ"داعش"
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي، مساء السبت، في كمين نسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش")، شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد لـ"فرانس برس".

ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم.

وقال أبو علي المالكي، أحد الضباط في اللواء 22 في الحشد، إنّ "تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما على اللواء 22 شرق تكريت"، مركز محافظة صلاح الدين التي تبعد حوالي 150 كلم شمال بغداد.

وقالت مصادر أخرى في الحشد إن 11 عنصرا قتلوا وأصيب عشرة آخرون.

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن كل المصادر التي اتصلت بها "فرانس برس" اتهمت تنظيم الدولة الإسلامية.

وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد، أول من أمس، الخميس، تبنّاهما تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وكما في 2018، حصل الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية 2017، بعد معارك دامية. لكنّ خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

ووقعت تفجيرات في بغداد في حزيران/يونيو 2019.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العراق
#داعش
#بغداد
#الحشد الشعبي

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