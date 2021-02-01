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المغرب تمدد حظر التجول الليلي والجزائر تستلم دفعة ثانية من اللقاح

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 20:46

المغرب تمدد حظر التجول الليلي والجزائر تستلم دفعة ثانية من اللقاح
حملة التطعيم ضد كورونا في الجزائر (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت المغرب اليوم، الإثنين، عن تمديد حظر التجول الليلي في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن "القرار جاء إثر التطور الوبائي لكورونا على الصعيد العالمي، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض البلدان المجاورة".

ومنذ يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة حظر تجول ليلي من الساعة 21:00 حتى 6:00 صباحا ومددته عدة مرات آخرها في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي لمدة أسبوعين.

وأضافت الحكومة أن "قرارها يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية".

ولفتت إلى أن "القرار جاء بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس".

ويتضمن القرار إضافة لحظر التجوال الليلي، أن يستمر العمل بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 غرينتش)، بمختلف أرجاء البلاد.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بكورونا في المغرب 471438، منها 8287 حالة وفاة، و450052 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.

وفي سياق الحد من انتشار فيروس كورونا؛ استملت الجزائر اليوم دفعة ثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 3 أيام على وصول أول شحنة من اللقاح إلى بلادها.

وجاء في التفاصيل، أن شحنة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني، وصلت إلى مطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائر.

وقال الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة الوباء بالجزائر، حمال فورار، للصحفيين على هامش تسلم اللقاحات إن "هذه الدفعة الأولى من لقاح استرازينيكا تشمل 50 ألف جرعة".

وأضاف فورار أن "وصول هذه الدفعة يأتي في إطار برنامج وضعته السلطات لوصول اللقاحات تباعا إلى الجزائر، دون تفاصيل حول مواعيد وصول بقية الجرعات أو كميتها".

وانطلقت في الجزائر يوم السبت حملة تطعيم ضد كورونا بدأت بعد يوم واحد من وصول أول دفعة (50 ألف جرعة) من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي.

وقالت السلطات إن "حملة التطعيم تعطي الأولوية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وستتواصل تدريجيا طيلة السنة الجارية".

هذا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في الجزائر لغاية الأمس، 107 آلاف و339 إصابة منها 2891 وفاة و73 ألفا و404 حالات تعاف، وفق بيانات رسمية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#فيروس كورونا
#لقاح

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