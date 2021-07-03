نفاد وشيك للوقود في لبنان.. طوابير طويلة واشتباكات عنيفة بين المواطنين

يعاني لبنان شحا في الوقود خلال الأسبوعين الماضيين وذلك جراء الأزمة الاقتصادية المتواصلة التي تسببت بإغلاق معظم محطات المحروقات حتى الآن، فيما تشهد البقية القليلة من المحطات طوابير انتظار طويلة.
ويطلق اللبنانيون عبارة "طوابير الذلّ" على مشهد الاصطفاف بالسيارات على المحطات والانتظار ساعات لتعبئة الوقود، وفي أحيان كثيرة لا يبلغون دورهم بسبب نفاد الكميات المتوفرة.
لبنان يرحب بكم،— Samia Khaddaj (@shine_samia) July 3, 2021
لبنان اللا دواء
لبنان اللا غذاء
لبنان اللا بنزين
لبنان حيث السلاح والذل باتوا عناوين!
يا بيّ الذل....فِل#لبنان_ليس_بخير #البنزين #عهدكم_دمار_الوطن #عهد_الذل #لبنان pic.twitter.com/cM0cY13JTZ
وجدت سفيرة كندا لدى بيروت شانتال تشاستيناي، نفسها السبت، عالقة في زحمة الانتظار على إحدى محطات الوقود.
ونشرت السفيرة، عبر حسابها على تويتر، صورة تظهر لحظة انتظارها في "طابور" طويل من السيارات للحصول على الوقود.
وأرفقت تشاستيناي، الصورة بتعليق عن صعوبة الحصول على الوقود، حيث قالت: "محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع".
وتشهد بعض المحطات بين حين وآخر، حالة من الفوضى تتخللها إشكالات وإطلاق نار، ما يستدعي تدخل الشرطة والجيش أحيانا لفرض الأمن.
The daily scene in #Lebanon— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) June 29, 2021
As some people are saying this incident is in #Saida city in a gas queue ... #LebanonProtests #لبنان #صيدا #البنزين #الدولار #المجلس_الأعلى_للدفاع #طوابير_الذل pic.twitter.com/vBHlBhDXl7
وقبل يومين أصيب 12 شخصا بجروح جراء مواجهات بسكاكين وعصي أثناء تزاحم على تعبئة الوقود في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد.
وفي حديث لممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، لقناة "إم تي في"، قال إن "يوم الإثنين هناك حلحلة جزئية حقيقية لملف المحروقات بعد حلّ العرقلة التي حصلت لدى إحدى الشركات الموزعة".
وجراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، يعاني لبنان انهيارا ماليا وشحا في النقد المخصص للاستيراد المواد الأساسية، كالوقود والأدوية، ما تسبب بقلتها في الأسواق.
وتزيد من تداعيات هذه الأزمة، خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
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