الاتحاد الأوروبيّ: لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يشعر "بأسف عميق" لقرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة وإبقاء البلاد في طريق مسدود، مشددا على حاجة اللبنانيين لحكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقال بوريل في بيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بأسف عميق للمأزق السياسي المستمر في البلاد وعدم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات عاجلة".

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة سياسيين محددين يعتبرهم مسؤولين عن وصول الوضع الى طريق مسدود في البلاد، في نهاية تموز/يوليو.

وحصل توافق سياسي بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل الإثنين الماضي، للتحضير لهذه العقوبات.

وقال بوريل: "منذ عام تقريبا لا توجد في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة يعاني الشعب اللبناني من عواقبها المأساوية".

وأضاف: "تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الداخلية الحالية التي تسببوا فيها هم أنفسهم".

وشدد على أنّ "لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية والحكم والتحضير لانتخابات 2022 التي يجب إجراؤها في موعدها المحدد".

وأكد وزير خارجية الاتحاد أن "اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يبقى ضروريا لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي".