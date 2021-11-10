السودان: واشنطن تهدد بسحب المساعدات ودعوات لتوسيع العصيان المدني

هددت الولايات المتحدة بحجب المساعدات وإلغاء إعفاء الديون عن السودان بحال رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، استئناف المسار الانتقالي ونقل الحكم للمدنيين، فيما يستمر المعارضون لقرارات قائد الجيش السوداني في التحشيد لتحركاتهم الاحتجاجية المقبلة، ولا سيما مظاهراتِ يوم السبت المقبل.

وبدأت قوى معارضة إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر.

كما أعلنت "اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية" في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني اليوم الأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.

وأفادت اللجنة في بيان بأنها "ستنفذ اليوم الأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية".

إلى ذلك، قال سفراء بريطانيا وأميركا والنرويج في الخرطوم إنهم اجتمعوا، أمس الثلاثاء، مع البرهان، وأكدوا له رغبة دولهم القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.

ومن جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن قد تلجأ لتجميد المساعدات وإلغاء إعفاء الديون السودانية، إذا لم يتراجع قائد الجيش عن قراراته.

وأصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتسلم أموال لجنة "إزالة التمكين"، وبينما أبلغت دول غربية البرهان بضرورة القيام بـ5 خطوات لاستئناف المسار الانتقالي.

وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.

وقال البرهان إن "الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة أمر مهم للوصول إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية لضمان إنجاح الفترة الانتقالية".

وجدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه، أمس الثلاثاء، رفض أي حوار مع المكون العسكري إلا بعد عودة الأوضاع الدستورية إلى ما قبل يوم 25 من الشهر الماضي.

وجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاءِ الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

كما أشار إلى أن بعض المبادرات الفردية التي يقوم بها أعضاء من المجلس لا تعبر عن رأي المجلس.

وتتوسع دائرة العصيان المدني، حيث أصدر مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الحكومية، أمس الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى وتأجيل الامتحانات.

وكانت جامعة النيلين الحكومية أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة لأجل غير مسمى.

وبذلك تكون النيلين خامس جامعة حكومية تتخذ الإجراء ذاته لأسباب الحفاظ على سلامة الطلاب والاحتجاج على قرارات البرهان.