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الطاقة مقابل المياه من إسرائيل: نواب أردنيون يطالبون بعقد جلسة مستعجلة

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 15:55

الطاقة مقابل المياه من إسرائيل: نواب أردنيون يطالبون بعقد جلسة مستعجلة
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

طالب برلمانيون أردنيون اليوم، الأربعاء، بعقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب بشأن صفقة مقايضة الكهرباء بالمياه مع إسرائيل.

وطالب 63 عضوا من أصل 130 بمجلس النواب في مذكرتهم، رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، بعقد جلسة مناقشة عامة حول الاتفاق.

ولم يصدر رد من مجلس النواب حول مذكرة الأعضاء، حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.

ووقع الأردن والإمارات وإسرائيل، الإثنين، "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما تعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، وسط دعوات لتظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

وقالت وزارة المياه الأردنية، إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.

ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

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#الأردن
#إسرائيل
#مجلس النواب الأردني
#الإمارات

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