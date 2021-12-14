السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات على الانقلاب إلى 45

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 45 شخصا بعد وفاة متظاهر متأثرا بجروحه؛ حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم، الثلاثاء.

وذكرت اللجنة التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر حسابها على فيسبوك "ارتقت قبل قليل روح الشهيد أحمد كامل رمضان (18 سنة) متأثرا بإصابته في مليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد تعرضه لرصاصة في العنق".

واتهمت اللجنة قوات الأمن بإطلاق الرصاصة على رمضان خلال مشاركته في مظاهرات بمدينة أم درمان، ومكوثه في العناية المكثفة لمدة شهر، فيما تنفي قوات الأمن استخدام الرصاص الحي بمواجهة المتظاهرين.

وأضافت "بهذا ارتفع عدد شهداء شعبنا منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم إلى 45 شهيدا خالدا في ذاكرة أمتنا".

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان، وهو رئيس المجلس الانتقالي أيضا، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

هذا، وأعربت قوى سياسية ومدنية عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.