  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات على الانقلاب إلى 45

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 16:20

السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات على الانقلاب إلى 45
تواصل الاحتجاجات في السودان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 45 شخصا بعد وفاة متظاهر متأثرا بجروحه؛ حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم، الثلاثاء.

وذكرت اللجنة التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر حسابها على فيسبوك "ارتقت قبل قليل روح الشهيد أحمد كامل رمضان (18 سنة) متأثرا بإصابته في مليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد تعرضه لرصاصة في العنق".

واتهمت اللجنة قوات الأمن بإطلاق الرصاصة على رمضان خلال مشاركته في مظاهرات بمدينة أم درمان، ومكوثه في العناية المكثفة لمدة شهر، فيما تنفي قوات الأمن استخدام الرصاص الحي بمواجهة المتظاهرين.

وأضافت "بهذا ارتفع عدد شهداء شعبنا منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم إلى 45 شهيدا خالدا في ذاكرة أمتنا".

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان، وهو رئيس المجلس الانتقالي أيضا، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

هذا، وأعربت قوى سياسية ومدنية عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

بودكاست عرب 48

#السودان
#الانقلاب العسكري
#الخرطوم
#عبد الفتاح البرهان
#عبد الله حمدوك

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلينكين: نعدّ البدائل مع حلفائنا في حال فشل الاتفاق النووي الإيراني
بلينكين: نعدّ البدائل مع حلفائنا في حال فشل الاتفاق النووي الإيراني

2021-12-14

البنتاغون لن يعاقب عسكريين أميركيين قتلوا 10 مدنيين أفغان
البنتاغون لن يعاقب عسكريين أميركيين قتلوا 10 مدنيين أفغان

2021-12-14

النووي الإيراني: تحذير أوروبي من عدم التقدم بالمفاوضات
النووي الإيراني: تحذير أوروبي من عدم التقدم بالمفاوضات

2021-12-14

الأكثر قراءة

الشيخ رائد صلاح حرّا

الشيخ رائد صلاح حرّا

2021-12-13
نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

2021-12-13
مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

2021-12-13
بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

2021-12-13
دوري أبطال أوروبا: لماذا ألغيت قرعة ميسي ضد كريستيانو؟

دوري أبطال أوروبا: لماذا ألغيت قرعة ميسي ضد كريستيانو؟

2021-12-13