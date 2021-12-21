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السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 47

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 14:31

السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 47
احتجاجات متواصلة في السودان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 47 بعد وفاة متظاهر متأثرا بجراحه؛ وذلك حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان لها "ارتقت قبل قليل روح الشهيد عبد المنعم محمد علي (28 عاما)".

واتهمت اللجنة قوات الأمن "بإطلاق رصاصة على علي في الرأس خلال مشاركته في مظاهرات الأحد الماضي، بمدينة أم درمان".

وأضافت أنه بوفاة اليوم يرتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ قرابة شهرين إلى 47.

وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.

وأعلنت اللجنة، الإثنين، سقوط قتيل بالرصاص وإصابة 331 شخصا آخرين خلال احتجاجات الأحد في الخرطوم وولاية كسلا شرق البلاد.

وتظاهر آلاف أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة بالخرطوم، الأحد، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاءت مظاهرات الأحد تزامنا مع ذكرى انطلاق ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، التي دفعت قيادة الجيش إلى عزل رئيس البلاد عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

بودكاست عرب 48

#السودان
#الخرطوم
#عبد الله حمدوك
#عبد الفتاح البرهان

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