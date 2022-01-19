السودان: قتيل برصاص قوات السلطة ودعوة لوقف "العنف الممنهج"

اتهمت لجنة أطباء السودان ما أسمتها "قوات السلطة الانقلابية" بقتل شخص بالرصاص، الأربعاء، أثناء إزالة متاريس في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الائتلاف الحاكم سابقا، إلى وقف "عنف ممنهج وقمع تشنه السلطات الانقلابية في مواجهة الثوار المدنيين".

وقالت اللجنة في بيان مساء الأربعاء: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على هويته بعد، إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء فض المتاريس في أم درمان".

وتابعت: "شعبنا يسيّر المواكب (المظاهرات) السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية من أجل دولة الحرية والديمقراطية... ما أدى إلى استشهاد 72 منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر (الماضي)".

وتشهد الخرطوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، عصيانا مدنيا، دعت إليه كل من "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) وتجمع المهنيين و"لجان المقاومة" وكيانات أخرى.

والأربعاء، أغلق محتجون بحواجز ومتاريس وإطارات مشتعلة شوارع عديدة في الخرطوم، تنديدا بمقتل متظاهرين الإثنين، وللمطالبة بـ"حكم مدني كامل".

ودعت "الحرية والتغيير" لوقف "العنف الممنهج" ضد المدنيين‎‎، خلال لقاء وفد من الائتلاف مع وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، وعضوية المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي، ديفيد ستارفيلد، والقائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، براين شوكان.

وقال المتحدث باسم "الحرية والتغيير"، وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، إن "الوفد تناول خلال اللقاء العنف الممنهج والقمع الذي شنته السلطات الانقلابية، في مواجهة الثوار المدنيين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وجرح واعتقال المئات".

كما "تناول مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السوداk، وقدم رؤيته حول كيفية جعل المبادرة ذات مصداقية وجدية تحُقق مطالب الشعب السوداني وتُنهي الانقلاب، وتفضي لانتقال مدني ديمقراطي فوري"، وفق المتحدث.

وأكدت الشرطة، الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين، بينهم 50 من عناصر الأمن، خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.

وأدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان".

وجدد دوجاريك مطالبة الأمم المتحدة السلطات السودانية بأن "تسمح للناس أن يعبروا عن أنفسهم بحرية".