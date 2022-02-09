عون: مستعدون لبحث اقتراحات واشنطن لترسيم الحدود مع إسرائيل

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده للبحث في النقاط التي طرحها الموفد الأميركي، آموس هوشستين، حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع هوشستين، في قصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وذكر البيان أن هوشستين قدم اقتراحات (لم يتم الكشف عن تفاصيلها) "سيتم دراستها انطلاقا من إرادة الوصول إلى حلول لهذا الملف، وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقا لهذه الغاية".

وأكد عون لهوشستين، بحسب البيان، استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع هوشستين، في السراي الحكومي ببيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

وخلال اللقاء، جرى بحث الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوشستين. وقال ميقاتي إنه سيتشاور بشأنها مع كل من عون ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، لتحديد الموقف اللبناني منها.

وفي وقت سابث، الأربعاء، قال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، عقب لقائه هوشستين، إن "المؤسسة العسكرية مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود"، وفق بيان لقيادة الجيش.

ومساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

لكن الوفد اللبناني المفاوض يؤكد أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وبدأ هوشستين، الثلاثاء، زيارة لبيروت يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، أحدثها في أيار/ مايو الماضي.