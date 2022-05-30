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أمير قطر وماكرون يبحثان المستجدات الدولية والإقليمية

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 13:46

أمير قطر وماكرون يبحثان المستجدات الدولية والإقليمية
أمير قطر وماكرون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

واجتمع الطرفان في العاصمة باريس، على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها أمير قطر إلى فرنسا؛ حسب ما ورد في بيان الديوان الأميري القطري.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك القائم بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما استعرضا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ووجهات النظر بشأنها، وفق البيان نفسه.

وكان أمير قطر والرئيس الفرنسي قد اجتمعا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلال زيارة أجراها الثاني إلى الدوحة في جولة خليجية بحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية وتحضيرات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

ولم يذكر الديوان الأميري موعد وصول أمير قطر إلى باريس أو مدة الزيارة.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، اختتام أمير البلاد جولة أوروبية بدأها في 15 أيار/مايو الجاري، وشملت سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا.

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#الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
#إيمانويل ماكرون
#باريس
#فرنسا
#قطر

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