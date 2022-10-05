بيروت: بنك يغلق أبوابه بعد مطالبة نائبة بالبرلمان سحب مدخراتها

وصلت النائبة في البرلمان اللبناني، سينتيا زرازير، إلى فرع لبنك بيبلوس شمالي بيروت اليوم، الأربعاء، مع مجموعة من المنتسبين لجمعية المودعين اللبنانيين، للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة من أجل أن تتمكن من دفع تكلفة إجراء عملية جراحية.

وقالت زرازير، وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في أيار/مايو الماضي، لتمثيل بيروت، إنها دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقدا.

وأضافت زرازير عبر الهاتف من البنك، "إلنا عدة أيام نأتي ونروح على البنك ونأتي بتقاريري (الطبية) وما بيردوا علينا. ما بقدر أجّل. جيت آخد مصرياتي".

وأضافت أنه "اليوم جيت كمواطنة عادية ومش نائبة. وما بيهمني شو بيقولوا زملائي بالمجلس، أنا بشوف الصح".

وتضاعفت حالات تعطل العمل في البنوك في أنحاء لبنان في الآونة الأخيرة، مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال، منذ عام 2019، عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.

مظاهرة أمام البنك المركزي اللبناني، اليوم (Getty Images)

ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.

وأغلِق فرع البنك بعد دخول زرازير، ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم بنك بيبلوس للتعليق.

وأوضحت زرازير أنها رفضت عرضا من البنك بسحب مبلغ غير محدود بالليرة اللبنانية بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، وهو ما سيمثل اقتطاع 80 بالمئة تقريبا من قيمة أموالها.

وقال محاميها فؤاد دبس، وهو أيضا شريك مؤسس لجمعية المودعين اللبنانيين، "هي لم تخرق القانون بأي شكل من الأشكال. ذهبت إلى بنكها لتطلب مالها. حتى أنها لم تغلق البنك، الإدارة هي التي فعلت ذلك".

ورافق دبس زرازير إلى البنك، حيث قال إن الاعتصام سيستمر حتى تتمكن النائبة من الحصول على أموالها.

وشهد يوم أمس، الثلاثاء، أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان طالب فيهما رجال مسلحون بالحصول على ودائعهم. ووقع حادث مماثل آخر أول من أمس.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن مسلحا مجهولا أطلق النار على فرع بنك بيروت في جبيل بشمال البلاد، اليوم. وأضاف أنه لم تحدث إصابات وأن المهاجم فر.

وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. ودفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.