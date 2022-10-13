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لعدم اكتمال النصاب: البرلمان اللبنانيّ يؤجّل جلسة انتخاب رئيس البلاد مجدّدا

تاريخ النشر: 13/10/2022 - 14:20

لعدم اكتمال النصاب: البرلمان اللبنانيّ يؤجّل جلسة انتخاب رئيس البلاد مجدّدا
بري يصوت خلال جلسة البرلمان، الشهر الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، الجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى الخميس المقبل، لعدم اكتمال النصاب.

وحضر إلى قاعة المجلس 71 نائبا من أصل 128، أي أقل من ثلثي إجمالي النواب.

وأعلن بري "إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 20 من الشهر الجاري، بسبب فقدان النصاب الذي يجب أن يبلغ 86 نائبا".

وفي 6 من الشهر الجاري، دعا بري إلى عقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس.

وأخفق المجلس، يوم 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، في انتخاب خلف لرئيس الجمهورية، ميشال عون، خلال جلسة حضرها 122 نائبا من أصل 128.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية وربما يرتبط باتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.

ومطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد من جانب النواب، وتنتهي في 31 من الشهر الجاري.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

بودكاست عرب 48

#ميشال عون
#لبنان
#إرجاء جلسة انتخاب رئيس للبنان
#مجلس النواب اللبناني
#نبيه بري

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