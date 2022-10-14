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بيروت: قطر أبدت رغبتها بالشراكة في التنقيب عن النفط اللبنانيّ

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 17:12

بيروت: قطر أبدت رغبتها بالشراكة في التنقيب عن النفط اللبنانيّ
ناقلة نفط راسية بالقرب من صيدا جنوب لبنان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الجمعة، عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، إلى جانب شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.

وجاء تصريح فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بحضور أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، التي تضم وسام شباط، ووسام الذهبي، وغابي دعبول، ووليد نصر.

وقال فياض إن قطر ترغب بدخول التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من المياه اللبنانية، لتصبح الشريك الثالث لشركتي "توتال" و"إيني".

وأضاف: "وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا الدوحة بمشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9".

وتابع أن قطر بذلك ستصبح الشريك الثالث لشركتي " توتال" و"إيني" في هذين الحقلين، معتبرا أن ذلك "أمرا مهما جدا".

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#التنقيب عن النفط اللبنانيّ
#لبنان
#قطر
#ترسيم الحدود البحرية
#إسرائيل

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