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السودان: قتيل في مظاهرات الثلاثاء

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 22:52

السودان: قتيل في مظاهرات الثلاثاء
جانب من مظاهرات الثلاثاء في السودان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل سودانيّ في مظاهرات "مليونية 25 أكتوبر" بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، "جراء دهسه بمركبة تتبع للقوات الأمنية"، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء.

وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر دهسه بواسطة مركبة تتبع لقوات الانقلاب في مظاهرات بمدينة أم درمان غربي الخرطوم".

وذكرت أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 119 منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وشهدت مدن سودانية بينها الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد.

(Getty Images)

وشارك في المظاهرات الآلاف بمناسبة الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بشركائه المدنيين من الحكم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وفق مراسل الأناضول.

من جانبها، أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت مع المتظاهرين بالغاز وخراطيم المياه وبحضور مراقبين ومستشارين من النائب العام ووزارة العدل.

وذكرت في بيان، أنها منذ الساعات الأولى لمظاهرات الثلاثاء تعاملت مع "قوات مدربة تتبنى العنف والتخريب وترفع شعارات تدعو للعنف".

وأضافت أن "ما حدث اليوم هو وجود جماعات منظمة متمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض (.. ) تستهدف أمن العاصمة"، دون تفاصيل عن ذلك.

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#السودان
#الخرطوم
#مظاهرات السودان
#أم درمان
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