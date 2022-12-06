احتفالات عربيّة مغربيّة احتفاءً بالتأهّل التاريخيّ على حساب إسبانيا في مونديال قطر

شهد العالم العربي احتفاء واسعا، مساء الثلاثاء، فور إزاحة منتخب المغرب لنظيره الإسباني من مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما تعالت هتافات عشرات آلاف المغاربة، في مختلف شوارع مدن البلاد فرحا بالتأهل التاريخي؛ الأول عربيًّا، والرابع إفريقيًّا.

وتغلّب المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وشهدت دول عربية عديدة احتفالات بفوز المنتخب المغربي، كما عمت حالة من الفرحة وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتفلت الجماهير العربية كذلك، في المدن والبلدات العربية في مناطق 48، والضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، إذ خرجت جماهير إلى الشوارع بشكل عفويّ، لتهتف بشعارات تحتفي بالانتصار، والإنجاز الأول عربيًّا في تاريخ المونديال، فيما خرجت في بلدات أخرى مسيرات سيارات جابت شوارعها، ورفعت العلم المغربيّ.

في السياق، هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ملك المغرب، محمد السادس، مهنئا إياه بفوز منتخب بلاده لكرة القدم على منتخب إسبانيا.

احتفال مقدسيين بفوز المغرب (Getty Images)

وقال عباس إن "هذه أول مرة يصل فيها منتخب عربي إلى هذا المستوى في كأس العالم"، معتبرا أن "هذا الفوز هو فوز لفلسطين وللعرب جميعا". كما رجا "استمرار مسيرة التقدم والنجاحات للمنتخب المغربي في المراحل المقبلة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفور انتهاء المباراة، رفع المغاربة في الشوارع شعارات وهتافات، من قبيل: "هيهو... مبروك علينا... هادي البداية مازال مازال" و"سير سير سير سير"، و"الصلاة والسلام على رسول الله".

محتفلون في الدوحة (Getty Images)

وتعالت الزغاريد وأصوات الابتهاج فرحا بتأهل "أسود الأطلس"، بينما اكتظت شوارع المدن بالسيارات حاملة الأعلام المغربية. وجابت الجماهير الكبيرة شوارع العاصمة الرباط.

وسادت أجواء الفرح ذاتها، مختلف المدن المغربية ونقلتها صور وفيديوهات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق "أسود الأطلس" آمال ملايين الجماهير المغربية والعربية، بتأهلهم التاريخي لدور ربع النهائي في المونديال العالمي.

ودخل المغرب التاريخ عبر بلوغه ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، كأول بلد عربي يحقق ذلك، رغم مباراة صعبة ضد إسبانيا.

كما سادت فرحة هستيرية في الشوارع والمنازل والأماكن المخصصة لمتابعة المباراة بعد تغلب "أسود الأطلس" بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني.

وقبل المباراة وخلالها خلت الشوارع من المارة، حيث كانت الأعين شاخصة تجاه المباراة.

(Getty Images)

ومتجاوبا مع مجريات المباراة، تفاعل الجمهور المغربي مع منتخب بلاده بالتشجيع والهتاف، ثم ارتفعت أصوات أبواق السيارات والهتافات بمجرد انتهاء ركلات الترجيح.

آلاف السيارات تجوب شوارع البلاد

وجابت آلاف السيارات شوارع المدن المغربية، احتفالا بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني.

جانب من الاحتفالات في قطر ("أ ب")

واكتظت شوارع مختلف مدن البلاد بالسيارات، حاملة الأعلام المغربية وسط تعالي الهتافات فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

وفي فاس، شلت حركة السير تماما بعد خروج آلاف المواطنين مترجلين وعلى السيارات والدراجات النارية يجوبون شوارع المدينة شمالي البلاد.

احتفالات في إيطاليا (Getty Images)

ولم تختلف أجواء الابتهاج بمختلف المدن المغربية، وفق صور وفيديوهات نقلها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الرباط، امتدت أمواج بشرية على طول شارع محمد الخامس، الشريان الرئيسي للعاصمة المغربية.

احتفالات في الدوحة بالتأهل التاريخيّ

وفي الدوحة، احتفل مشجعون من المغرب ودول عربية أخرى، الثلاثاء، بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وفور انتهاء المباراة الماراثونية، تدفق المشجعون إلى شوارع مناطق عديدة في العاصمة القطرية منها سوق واقف وكتار واللؤلوة ومشيرب.

احتفالات بالإنجاز التاريخي في الدوحة (Getty Images)

وردّد المحتفلون هتافات منها: "بالروح بالدم نفديك يا مغرب"، فيما جابت الدوحة سيارات تحمل أعلام المغرب.

ملك المغرب يحادث الركراكي مهنّئا

في السياق، هنّأ ملك المغرب محمد السادس، مساء الثلاثاء، أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية: "هنأ الملك محمد السادس أعضاء المنتخب الوطني على مسارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم بقطر 2022".

وأجرى العاهل المغربي اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة)، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي.

وأعرب الملك محمد السادس خلال الاتصال، عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

أمهات مغربيات مع أطفالهن خرجن للشوارع للاحتفال ("أ ب")

ومشيدا بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني، دعا العاهل المغربي اللاعبين إلى الحفاظ على مستواهم ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية، ورفع العلم الوطني عاليا.

ويلتقي منتخب المغرب السبت المقبل مع المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا.

وسبق أن شارك المغرب في 5 نسخ من البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، وكان أفضل إنجاز له بلوغ دور الـ16 في المكسيك 1986 قبل أن تفوز عليه ألمانيا بهدف دون مقابل.

احتفالات في ليبيا (Getty Images)

وفي مونديال قطر يقود "أسود الأطلس" المدرب المغربي وليد الركراكي برفقة كوكبة من اللاعبين منهم غانم سايس لاعب بشيكطاش التركي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

("أ ب")

كما يضم المنتخب كلا من سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي وعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.