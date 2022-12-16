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الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 05:48

الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان
العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن الأمن العام الأردني، مساء أمس الخميس، مقتل أحد ضباطه برصاص "مخربين" في منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول أنها تلقت نسخة عن بيان صادر عن الأمن العام الأردني أكد مقتل الضابط.

وتشهد محافظة معان منذ الخامس من كانون/ الأول ديسمبر الجاري إضرابا في قطاع النقل؛ للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على إثره المحال التجارية بالكامل.

وورد في البيان: "نعت مديرية الأمن العام استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب، كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضاف: "إذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح، فإنها تؤكد على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه".

ومضت المديرية تقول إنه "سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وأشارت إلى أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا".

وتابعت أنها "لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".

وإضافة إلى معان، تشهد عدد من محافظات الأردن أيضا احتجاجات وأعمال شغب، دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها.

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#الأردن
#معان
#احتجاجات
#أسعار المحروقات
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