اعتداء الاحتلال على الأقصى: جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا اليوم

الأردن يدعو، بالتنسيق مع فلسطين ومصر، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري* بحسب نتنياهو: المعتكفون في الأقصى منعوا مسلمين من الدخول للصلاة فيه والشرطة أدخلتهم

اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى، اليوم (أ.ب.)

أعلنت جامعة الدول العربية في بيان أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم، الأربعاء، لبحث اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، الليلة الماضية.

ودعت الأردن بالتنسيق مع دولة فلسطين ومصر، بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في أعقاب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى في القدس المحتلة والمصلين فيه، الليلة الماضية. جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، وفقا لوكالة "بترا" الأردنية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن الدعوة جاءت "لاستمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".

وأضاف الوزارة أن "الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".

من جانبه، دعا أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي، ممثلا بالدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودانت الجامعة في بيان، اليوم، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، وإصابة واعتقال المئات منهم.

وطالبت الجامعة في بيانها الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة شهر رمضان، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، محذرة من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.

وشدد ابو الغيط على أن "التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين، إذا لم يوضع حد لها".

مزاعم نتنياهو

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى عدوان الشرطة على المسجد الأقصى والمصلين، ببيان مليء بالافتراءات والأكاذيب بهدف تحميل الفلسطينيين في المسجد المسؤولية عن أحداث الليلة الماضية.

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل تعمل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الخواطر في جبل الهيكل". وادعى أن "مصلين مسلمين في المسجد الأقصى يفيدون بأن المتطرفين المسلمين الذين تحصنوا في المسجد سجنوهم في المكان ومنعوا مسلمين آخرين من الوصول إلى المسجد للصلاة. وتحصنوا في المسجد مع أسلحة وحجارة ومفرقعات".

وتابع نتنياهو زاعما أنه "بعد فشل محاولات السلطات للتحاور ورفض المتطرفون السماح بدخول مصلين مسلمين إلى المسجد، وحتى أنهم هددوا أداء صلاة الظهر اليوم، اضطرت قوات الأمن للعمل من إجل إعادة النظام".

كذلك ادعى نتنياهو أن "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة، وإتاحتها بحرية لجميع الديانات والوضع الراهن في جبل الهيكل، ولن تسمح لمتطرفين عنيفين لتغيير ذلك".

يشار إلى أن الشرطة سعت إلى إفراغ المسجد الأقصى من المصلين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين. واعتكف المئات في الأقصى بهدف منع متطرفين يهود من القيام بطقوس قرابين دينية يذبحون خلالها حملان في المسجد. واعتقلت الشرطة اثنين منهم عند مدخل المسجد يحملان حملا.