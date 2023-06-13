مبادرة أفريقية لترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي لإنهاء الحرب بالسودان

إلى جانب الجهود الأميركية والسعودية، دعا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" لإجراء مفاوضات بوساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير.

تعهد الرئيس الكيني وليام روتو، بترتيب لقاء يجمع بين طرفي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في مسعى آخر لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 15 نيسان/أبريل الماضي.

وقال روتو للصحافيين في جيبوتي وفق بيان صادر عن الرئاسة الكينية إن كينيا "تلتزم بجمع" الجنرالين السودانيين "في لقاء وجها لوجه لإيجاد حل دائم للأزمة".

وأضاف: "في الأسابيع الثلاثة المقبلة، سنبدأ عملية حوار وطني شامل"، مضيفاً أنه سيتم إنشاء ممر إنساني في غضون أسبوعين لتسهيل إيصال المساعدات.

وأعلنت منظمة "إيغاد" في قمة عقدتها في جيبوتي، أمس الإثنين، أنها ستزيد عدد الدول المكلفة بحل الأزمة، إذ تترأس كينيا لجنة رباعية تضم إثيوبيا والصومال وجنوب السودان.

وجاء في مسودة بيان حول اجتماع "إيغاد" نشره مكتب روتو أن زعماء الرباعية "سيرتبون لقاء وجها لوجه بين البرهان ودقلو في إحدى عواصم المنطقة".

إلى جانب الجهود الأميركية والسعودية، دعا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" لإجراء مفاوضات بوساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير.