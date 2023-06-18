أكثر من 3 آلاف قتيل: هدوء حذر مع سريان هدنة جديدة بالسودان

تسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر طبية أن 3 أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة.

تشهد المدن السودانية منذ ساعات صباح اليوم الأحد، هدوءا مع بدء سريان الهدنة التي تستمر 3 أيام، وذلك عشية انعقاد مؤتمر دولي برعاية سعودية لتقديم المساعدات.

ويسود الهدوء الحذر جبهات القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفق بيان سعودي أميركي، اتفق طرفا النزاع على أنهما سيمتنعان عن التحركات والهجمات خلال فترة وقف إطلاق النار.

حذر الوسيطان السعودي والأميركي الطرفين من عدم التزامهما بوقف إطلاق النار، وهو ما سيضطر الوسيطين إلى النظر في تأجيل محادثات جدة وفق البيان الصادر عنهما.

وكان الناطق باسم الجيش السوداني أكد موافقة القوات المسلحة على الهدنة.

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الالتزام التام بالوقف الكامل لإطلاق النار بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية.

وتتزامن الهدنة المعلنة في السودان مع مؤتمر لتنسيق الاستجابة الإنسانية ينطلق، الإثنين، في جنيف.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان المقدّر بـ 45 مليونا، للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع.

وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وتؤكد مصادر طبية أن 3 أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة.

وأفضت الحرب في السودان إلى مقتل أكثر من 3 آلاف وإصابة 6 آلاف منذ بداية المواجهات منتصف نيسان / أبريل الماضي، وفق تصريح وزير الصحة لوكالة رويترز.

كذلك، تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم لدول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.