السعودية تعلن "نجاح موسم الحج وخلوه من الأوبئة"

أعلنت السعودية "نجاح موسم الحج صحيًا، وخلوه من أي أوبئة"، مع إتمام الحجاج مناسك الحج وبدء مغادرتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، عن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تأكيده "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة".



والإثنين الماضي، بدأت أول أيام الحج، الستة، والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن موسم 2023 يعد أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبحسب تقرير نشرته "الأناضول" بلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.