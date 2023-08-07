الملك عبد الله ورئيس الوزراء المصريّ يبحثان مستجدّات إقليميّة ودوليّة

جرى خلال اللقاء "استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بين البلدين.

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله لمدبولي، في "بيت الأردن" بالعاصمة عمّان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات "المتينة" التي تجمع البلدين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء "استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفق البيان ذاته.

وخلال زيارته غير معلنة المدة إلى المملكة، ترأس مدبولي وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية في دورتها الـ31، والتي شهدتها عمان في وقت سابق الإثنين، وجرى خلالها توقيع 12 اتفاقية بين البلدين.

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