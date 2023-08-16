الجيش الأردنيّ يسقط مسيّرة قادمة من سورية حاولت تهريب متفجّرات "تي إن تي"

نقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إنّ "قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيّار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية".

أعلن الجيش الأردني أنّه أسقط، اليوم الأربعاء، طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سورية إلى الأردن.

وقال الجيش في بيان إنّه أسقط، صباح اليوم الأربعاء: "طائرة مسيّرة محمّلة بمواد متفجّرة نوع ’تي إن تي’ قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إنّ "قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيّار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية".

وأضاف أنّه "تمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأشار المصدر إلى أنّ "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع ’تي إن تي’، تمّ التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، من سورية إلى الأردن.

وباتت محاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلّحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجوّ مرّات عدّة لإحباطها.

وأسقط الجيش الأحد طائرة مسيّرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدّرة من سورية، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إسقاط أخرى محملة بنفس المادة.

وفي 16 حزيران/ يونيو، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة، كانت الثانية خلال ثلاثة أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سورية إلى الأردن، بينما حملت الأولى مخدرات.

وفي 25 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيّرة آتية من سورية محمّلة بقنابل يدوية وبندقية.

وبحث أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية - سورية في عمّان، نهاية الشهر الماضي، مكافحة تهريب المخدّرات عبر الحدود بين سورية والأردن.

وزار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سورية في 3 تموز/ يوليو الماضي، وبحث مع الرئيس السوري بشّار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين، ومكافحة تهريب المخدّرات.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في 17 شباط/ فبراير 2022، أنّ السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع ذلك العام دخول أكثر من 16 مليون حبّة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدّة على نحو 375 كيلومترا.

ويؤكّد الأردن أنّ 85 بالمئة من المخدّرات التي تضبط معدّة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعدّ سورية المصدر الأبرز لتلك المادّة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أنّ النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.