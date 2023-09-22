14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني عاجل

دعت المنظمة الأممية "يونيسف" إلى الإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أمس الخميس، إن 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى "دعم إنساني عاجل" وسط تواصل القتال في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأممية بالسودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 أيلول/ سبتمبر من كل عام، نشرته عبر منصة "إكس".

وأضاف البيان أنه "في يوم السلام العالمي ندعو إلى الإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل وحمايتها".

وتابعت المنظمة الدولية أن "14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى دعم إنساني عاجل".

وأكدت ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة فورا لإنقاذ الأرواح والسماح للأطفال بالازدهار".

وفي 18 آب/ أغسطس الماضي، قالت "يونيسف" إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان، فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" مطلع الشهر ذاته، إن أكثر من 20 مليون شخص يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.