تضامنًا مع غزّة: مظاهرة غضب أمام السفارة الإسرائيليّة في عمّان

جدير بالذكر أنّه تمّ سحب طاقم السفارة الإسرائيليّة من الأردن، أمس السبت، تخوّفًا من مظاهرات أمام السفارة. ووصل طاقم السفارة إلى إسرائيل، بعد أمر إخلائها، في أعقاب عمليّة "طوفان القدس"

تجمّع المئات من المواطنين الأردنيّين مساء اليوم الأحد، أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيليّة في عمّان، نصرة لغزّة وفلسطين، ورفضًا للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيليّ في قطاع غزّة والمناطق الفلسطينيّة المختلفة، منذ أمس السبت.

وتأتي هذه المظاهرة، بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، وتزامنًا مع عمليّة "طوفان القدس" التي أطلقتها حركة حماس صباح أمس السبت.

وتستمرّ هذه العمليّة لليوم الثاني على التوالي، في عدّة مواقع ومستوطنات في "غلاف غزّة"، من اشتباكات ورشقات صاروخيّة طالت مستوطنات الغلاف ومدنًا في عمق إسرائيل.

وطالب المشاركون في المظاهرة بطرد السفير الإسرائيليّ في الأردن، وقطع العلاقات مع إسرائيل، وأكّدوا على حقّ الفلسطينيّين في الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الإسرائيليّ.

تصوير (عرب٤٨)

وهتف المشاركون "سجّل يا تاريخ اليوم... اليوم اليوم الغضب اليوم"، بالإضافة إلى "العربي عنده طيارات"، في إشارة إلى طائرات "الزواري" التي استخدمتها كتائب القسّام ضمن عمليّة "طوفان القدس".

جدير بالذكر أنّه تمّ سحب طاقم السفارة الإسرائيليّة من الأردن، أمس السبت، تخوّفًا من مظاهرات أمام السفارة. ووصل طاقم السفارة إلى إسرائيل، بعد أمر إخلائها، في أعقاب عمليّة "طوفان القدس".

وفي هذه الأثناء، تقوم الطائرات الإسرائيليّة بقصف مكثّف على قطاع غزّة، مخلّفة أكثر من 370 شهيدًا، وهدم مبان ومجمّعات سكنيّة بأكملها على رؤوس قاطنيها، وقال مراسل التلفزيون العربيّ في غزّة، عبد الله مقداد، إنّ هذه الغارات هي الأعنف حتّى الآن منذ بدء هذه الحرب.

تصوير (عرب٤٨)

وندّد المشاركون في المظاهرة بالعدوان الإسرائيليّ على الفلسطينيّين، وأكّدوا على دعمهم للمقاومة الفلسطينيّة في غزّة وعمليّة "طوفان القدس" التي تسبّبت بالإحراج للقيادة الإسرائيليّة على جميع المستويات؛ السياسيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة.

وخلّفت عمليّة "طوفان القدس" أكثر من 700 قتيل إسرائيليّ حتّى الآن، وأكثر من 2000 جريح، بينهم 300 بحالة بالغة الخطورة، بالإضافة إلى عشرات المفقودين والأسرى من الجنود والمستوطنين الذين اقتيدوا إلى قطاع غزّة، والذين لا يُعرف عددهم حتّى الآن.