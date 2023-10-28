مظاهرات في عدة دول مطالبة بوقف العدوان على غزة ومنددة بالصمت الدولي

في الأردن، شارك الآلاف مساء الجمعة بفعاليات منددة بالقصف الإسرائيلي "العنيف" الذي يشهده قطاع غزة، في عدد من محافظات المملكة.

من المظاهرة في عمان، ظهر الجمعة (Gettyimages)

تظاهر آلاف الأشخاص في دول عربية عدة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي كثيف ومتواصل منذ أن أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

في المغرب، تظاهر المئات في عدد من مدن المملكة مساء الجمعة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، تزامنا مع انقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

ونظمت وقفة أمام مسجد التقوى بمدينة تمارة (بمحاذاة العاصمة الرباط) بدعوة من الهيئة المغربية للدعم والنصرة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة التي تتعرض لقصف "عنيف"، ورفعوا لافتات تطالب بإجراءات عملية لوقف الحرب ضد المدنيين.

وأدان المشاركون صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت. ومن المدن التي شهدت وقفات مماثلة سلا الجديدة، والدار البيضاء، وسلا (شمال).

وفي الأردن، شارك الآلاف مساء الجمعة بفعاليات منددة بالقصف الإسرائيلي "العنيف" الذي يشهده قطاع غزة، في عدد من محافظات المملكة.

وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في الساحة المقابلة للمسجد الكالوتي، الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر السفارة الإسرائيلية.

فيما شهدت محافظات إربد (شمال) والكرك (جنوب) فعاليات مماثلة، شارك فيها الآلاف.

وفي وقت سابق، شارك أكثر من خمسة آلاف شخص في مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994، تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت المظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وسط تواجد أمني كثيف.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "لا لاتفاقية وادي عربة (اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن) لا لمعاهدات السلام.. لا للقواعد الأميركية.. لن نكون ممرا لقتل شعبنا في فلسطين".

وكُتب على أخرى "المقاومة طريق التحرير" و"الشعب الأردني مع المقاومة"، إلى جانب صور للرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كتب عليها "شركاء في الجريمة".

كذلك، حمل متظاهرون أعلاما فلسطينية وأردنية وهتفوا "وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام".

وشارك نحو الفي شخص بمظاهرة مماثلة في الزرقاء (23 كيلومترا شرق عمان)، والمئات في تظاهرات في المفرق (75 كيلومترا شمال) والسلط (30 كيلومترا غرب) والكرك (118 كيلومترا جنوب) والطفيلة (180 كيلومترا جنوب) والعقبة (325 كيلومترا جنوب).

وفي لبنان، نظمت تظاهرات في مدن عدة ولا سيما في بيروت وطرابلس ثاني مدن البلاد في الشمال.

وفي اليمن نظمت مظاهرة واسعة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وتجمع آلاف المتظاهرين حاملين الأعلام الفلسطينية

في العراق ضمت تظاهرة نحو مئة شخص في ميدان التحرير في بغداد.

في ليبيا، تقاطر متظاهرون إلى ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس وحمل بعضهم الأعلام الفلسطينية فيما داس أطفال العلم الإسرائيلي.

ورفع متظاهر في العاصمة الكويتية لافتة كتب عليها "حربنا حرب الإرادة متحدين ضد الإبادة" و"أغيثوا فلسطين".