مظاهرات حاشدة في المغرب نصرة لغزّة

رفع المشاركون في هذه المظاهرات، الّتي دعت إليها الهيئة المغربيّة لنصرة قضايا الأمّة، لافتات تندّد بـ"تواطؤ الغرب مع إسرائيل، وصمته إزاء استهداف المدنيّين الفلسطينيّين"

تواصلت المظاهرات بعدّة مدن مغربيّة، الأحد، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزّة الّذي يتعرّض لقصف إسرائيليّ مكثّف منذ أكثر من شهر مخلّفًا آلاف الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب ضدّ غزّة، وتندّد بقصف المستشفيات ومحاولات تهجير الفلسطينيّين، ومن بين المدن الّتي شهدت مظاهرات الدار البيضاء والرباط وبني ملال (شمال)، وفق مقاطع فيديو بمنصّات التواصل الاجتماعيّ.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرات، الّتي دعت إليها الهيئة المغربيّة لنصرة قضايا الأمّة (غير حكوميّة)، لافتات تندّد بـ"تواطؤ الغرب مع إسرائيل، وصمته إزاء استهداف المدنيّين الفلسطينيّين"، وشارك المئات، في وقفة احتجاجيّة، أمام القنصليّة الأمريكيّة بمدينة الدار البيضاء.

وتحوّلت هذه الوقفة إلى مسيرة احتجاجيّة، طالب المتظاهرون خلالها بدعم غزّة.

وبوتيرة يوميّة، تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ولليوم الـ37، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت 11 ألفًا و180 شهيدًا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلًا عن 28 ألفًا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لمصادر رسميّة فلسطينيّة مساء الأحد.