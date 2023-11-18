مسؤول في "البنتاغون": تعرضت قواعدنا في سورية والعراق لـ61 هجوما خلال شهر

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، لقناة الحرة الأميركية، إن "القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسورية، تعرضت لـ61 هجوما على الأقل بالمسيرات والصواريخ، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

كشف مسؤول عسكري أميركي، عن تعرض قوات بلاده في العراق وسورية لـ61 هجوما على الأقل خلال شهر، مؤكدا إصابة جندي أميركي في سورية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، لقناة الحرة الأميركية، إن "القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسورية، تعرضت لـ61 هجوما على الأقل بالمسيرات والصواريخ، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

واضاف المسؤول: "29 منها كانت في العراق، و32 في سورية. ومعظم هذه الهجمات تم إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها".

وتعرض جندي أميركي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سورية، كما ألحق الهجوم أضرارا بالبنية التحتية، فيما لم تسفر الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة باشور (الحرير) في العراق عن وقوع إصابات أو أضرار، وفق المسؤول.

وتقول حركة المقاومة الإسلامية في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأميركية في العراق وسورية ردا على دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، في حربه المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.