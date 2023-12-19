الجيش الأردنيّ: الاشتباك مع المسلحين على حدود سورية استمرّ 14 ساعة

الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، وفق بيان على موقعه

قال الجيش الأردني إن قواته خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سورية، وأن الاشتباكات استمرت نحو 14 ساعة.

جاء ذلك في بيان للجيش على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على العملية التي جرت أمس الإثنين.

وذكر الجيش أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح أن "عملية الاشتباك انتهت بعد 14 ساعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية".

وأشار بيان الجيش إلى "تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة".

ونقل البيان عن قائد الجيش اللواء، يوسف الحنيطي، تأكيده "استخدام جميع الإمكانات والقدرات والموارد كافة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدراته".

وأعلن الجيش الأردني، أمس الإثنين، اشتباكه مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، وقتل وإصابة عدد من المهربين، والقبض على 9، وضبط صواريخ وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

وشهد الأردن في تموز/ يوليو الماضي، اجتماعا أمنيا مع مسؤولين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات المحاولات للتسلل إلى أراضي المملكة والتهريب، خاصة من سورية والعراق، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.