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الأمطار الموسمية تُودي بحياة 21 شخصا بالهند

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 10:57

الأمطار الموسمية تُودي بحياة 21 شخصا بالهند
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدت السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية، في ولاية أسام، شمال شرقي الهند، إلى وفاة 21 شخصا.

وأعلنت قناة "نيوز إكس"، التلفزيونية الهندية، أن الأمطار المتواصلة منذ 5 أيام، تسببت بحدوث فيضانات، في العديد من الأماكن.

وأوضحت أنه جرى انتشال جثث 21 شخصا حتى الآن، فيما جرى إجلاء آلاف الأشخاص لمناطق آمنة.

وأشارت القناة، إلى أن المياه غمرت 716 قرية، ممتدة على مساحة 3 آلاف و292 هكتارا بالمنطقة.

بدورها حذرت وكالة الأرصاد الجوية، من استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الهند
#أمطار موسمية
#سيول

من عرب 48

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