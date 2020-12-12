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إعدام زعيم المعارضة الإيرانيّة السابق

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 09:10

إعدام زعيم المعارضة الإيرانيّة السابق
روح الله زم (أرشيفية أ. ف. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران نفذت حكم الإعدام اليوم، السبت، في زعيم المعارضة السابق، روح الله زم، الذي كان يعيش في المنفى في فرنسا وشارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

وقال التلفزيون إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا، صباح السبت، بعد تثبيت المحكمة العليا للحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد "جمهورية إيران الإسلامية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف زم في تشرين الأول/أكتوبر 2019، مؤكدا أنه "مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم" من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وقال التلفزيون الإيراني إنه كان "تحت حماية أجهزة استخبارات دول عدة".

وكان القضاء الإيراني دان زم بـ"الفساد في الأرض" وحكم عليه في حزيران/يونيو بالإعدام.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه أدين أيضا بالتجسس لحساب فرنسا ودولة لم تذكر اسمها في المنطقة، وبالتعاون مع "الحكومة الأميركية المعادية" والعمل ضد "أمن البلاد"، وإهانة "حرمة الإسلام" والتحريض على العنف خلال احتجاجات 2017.

وقُتل ما لا يقلّ عن 25 شخصًا في هذه الاضطرابات، التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 والثالث من كانون الثاني/يناير 2018.

وقبل توقيفه، عاش زم في المنفى في فرنسا لسنوات عدة حيث كان يحمل صفة لاجئ. وكان يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز" وتتهمه طهران بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017-2018.

وأغلق "تلغرام" الحساب بعدما طلبت إيران ذلك حجب القناة بسبب تحريضها على "تمرد مسلح".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيران
#معارضة
#روح الله زم

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