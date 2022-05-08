صحيفة: كوشنر سيستثمر الأموال السعودية بشركات إسرائيلية

يخطط صندوق الاستثمار الخاص الجديد لجاريد كوشنر لاستثمار مليارات الدولارات من أموال السعودية في الشركات الناشئة الإسرائيلية، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على خطط الاستثمار، أن شركة "Affinity Partners"، التي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك مبلغ بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادية للسعودية، قد اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار فيهما.

ويمثل القرار أول حالة معلنة يتم فيها توجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، ما قد يساهم في إرساء أسس لاتفاق تطبيع بين البلدين، وفق الصحيفة.

وخلال المفاوضات، وافق المسؤولون السعوديون على إمكانية أن تستثمر "Affinity Partners" في الشركات الإسرائيلية، كما قال الأشخاص المطلعون على خطط الشركة. وأشاروا إلى أن المملكة يمكنها أيضا فتح اقتصادها أمام الشركات الإسرائيلية من خلال العمل مع كوشنر.

وخلال المحادثات حذر كوشنر المسؤولين السعوديين من أنهم قد يخسرون الوصول إلى إسرائيل، التي وصفها بـ"وادي السيليكون في الشرق الأوسط"، لمصلحة الدول التي وقعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، وفق ما تنقل الصحيفة.

وقال كوشنر في مقابلة سابقة إنه ينظر إلى خططه الاستثمارية على أنها امتداد لعمله في البيت الأبيض في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، مضيفا "إذا استطعنا حمل الإسرائيليين والمسلمين في المنطقة على القيام بأعمال تجارية معاً، فسوف يركز الناس على المصالح المشتركة والقيم المشتركة.. لقد بدأنا التغيير الإقليمي التاريخي الذي يحتاج إلى تعزيز ورعاية".

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو المخول بالموافقة على أي قرار للاستثمار مباشرة في إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن شركة كوشنر الاستثمارية تعتزم أيضا نقل تقنيات إسرائيلية إلى إندونيسيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكان فريق كوشنر يعمل في الخفاء على تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل قبيل مغادرته البيت الأبيض.